Навка поддержала Чернышева после смерти Заворотнюк: «Петя, ты знаешь, я всегда рядом»

Татьяна Навка много лет выступает с Петром Чернышевым на льду. Она была рядом с ним, когда в семье случилось страшное — его жена Анастасия Заворотнюк попала в больницу с онкологическим заболеванием. В 2019 году у нее был отек мозга, врачи пытались спасти актрису, которая впала в кому. И тогда ей удалось выкарабкаться.
Пять лет она боролась с недугом. 30 мая стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла. Эта новость многих шокировала. Поражена и Навка, которая выложила фото с Чернышевым, а также с Заворотнюк. Она посвятила трогательные слова семье друга.
Татьяна Навка и Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети Татьяны Навки
Сложно подобрать слова... Настя... Моя солнечная, сильная, мудрая, красавица и любимица миллионов зрителей, невероятная женщина, любимая дочь, заботливая мать, замечательная жена!
Безмерно жаль... Невозможно с этим смириться... Тебя с нами больше нет в этом мире... Твоя душа летит на небеса... Уверена, что ты станешь ангелом и сверху будешь оберегать своих детей, свою Милочку и, конечно, Петю. Соболезную и скорблю вместе со всеми. Петя, ты знаешь, я всегда рядом. Сил тебе и семье пережить это горе», — написала Навка.
Ранее также выразили свои соболезнования родным актрисы Лера Кудрявцева, Ирина Безрукова, Оскар Кучера и другие селебрити. Примечательно, что те, кто работал бок о бок с Заворотнюк, не могут сдержать слез, в том числе Борис Смолкин.
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Анастасия Заворотнюк была счастлива с Петром Чернышевым. Фото: соцсети Татьяны Навки
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