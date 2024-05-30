Навка поддержала Чернышева после смерти Заворотнюк: «Петя, ты знаешь, я всегда рядом»

Татьяна Навка много лет выступает с Петром Чернышевым на льду. Она была рядом с ним, когда в семье случилось страшное — его жена Анастасия Заворотнюк попала в больницу с онкологическим заболеванием. В 2019 году у нее был отек мозга, врачи пытались спасти актрису, которая впала в кому. И тогда ей удалось выкарабкаться.

Пять лет она боролась с недугом. 30 мая стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла. Эта новость многих шокировала. Поражена и Навка, которая выложила фото с Чернышевым, а также с Заворотнюк. Она посвятила трогательные слова семье друга.