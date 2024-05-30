Московский театр Олега Табакова предложил провести прощание с Заворотнюк в своих стенах

Ночью 30 мая умерла Анастасия Заворотнюк. Родные актрисы попросили их не беспокоить, проявив понимание. Они объявили, что сообщат, где и когда состоится церемония прощания со звездой сериала «Моя прекрасная няня». Вскоре Московский театр Олега Табакова предложил провести прощание в своих стенах. Также руководство театра выразило соболезнования семье Заворотнюк, которая проработала у них на сцене 10 лет.

Она участвовала во многих спектаклях, включая «Миф о Дон Жуане» и «Обыкновенная история». Пока родные артистки не рассказали, приняли ли это предложение.

В этот момент коллеги обращаются к родным звезды. Ирина Безрукова узнала о трагедии из соцсетей. Она призналась, что «Табакерка» для них была знаковой, так как там произошло их знакомство.

«Насти Заворотнюк с нами больше нет… Мы познакомились много лет назад. Я тогда работала в "Табакерке" под руководством Олега Павловича Табакова. Настя была совсем юная и сразу ярко себя заявила в спектакле "Бумбараш". Веселая, смешливая, лучезарная девушка. Уже потом был сериал "Моя прекрасная няня". Очень хотелось верить, что Настя справится. Но чуда, к сожалению, не произошло… Она навсегда останется в наших сердцах. Глубочайшие соболезнования всем родным и близким», — написала Ирина.