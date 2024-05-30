Дочка Анастасии Заворотнюк призналась, что рыдает после смерти мамы: «Ты обрела покой»

Анастасия Заворотнюк с 2019 года боролась с раком. Она перестала выходить в свет, сниматься и посещать премии. 30 мая она умерла, о чем рассказали ее родные. Актриса почувствовала себя хуже две недели назад. С ней рядом был муж Петр Чернышенко. По всей видимости, он отменил все дела, чтобы посвятить время возлюбленной. Прилетела из Дубая ее дочка Анна, которой 28 лет. Она сразу высказалась о случившемся. По ее словам, мама для нее останется самой красивой. Спустя время она рассказала, что рыдает.
«Заливаю слезами телефон и не могу остановиться пересматривать твои фотографии, мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые пять лет твоей болезни позади и ты обрела покой. Охраняй нас и веди нас своей невидимой тонкой рукой через всю нашу жизнь. Люблю тебя мой ангел», — написала Анна.
Анна почтила память Анастасии Заворотнюк. Фото: соцсети Анны Заворотнюк
Пока сын звезды Майкл хранит молчание, как и муж актрисы Петр Чернышев. Для семьи случившееся стало большим ударом. Многие коллеги также не могут сдержать слез.
Добавим, что пока дата и место прощания с Заворотнюк еще не назначено.
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