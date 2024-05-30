Дочка Анастасии Заворотнюк призналась, что рыдает после смерти мамы: «Ты обрела покой»

Пока сын звезды Майкл хранит молчание, как и муж актрисы Петр Чернышев. Для семьи случившееся стало большим ударом. Многие коллеги также не могут сдержать слез.

Добавим, что пока дата и место прощания с Заворотнюк еще не назначено.