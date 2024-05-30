Яна Поплавская поддержала семью Анастасии Заворотнюк: «К такому никогда нельзя подготовиться»

Анастасия Заворотнюк с 2019 года боролась с раком головного мозга. Все это время она находилась на лечении и не появлялась на публике. Родные поддерживали ее. Муж Петр Чернышев много работал, чтобы обеспечить семью. Но две недели назад актрисе стало хуже.

Он находился рядом с ней. Приехала из Дубая дочка звезды Анна. Она оплакивает маму, которую считает самой красивой на свете. Друзья, коллеги и поклонники выражают свои соболезнования. Яна Поплавская одна из первых отреагировала на случившееся.

«Умерла Настя Заворотнюк. Она долго боролась с онкологией. Царство небесное! Сил семье. К такому никогда нельзя подготовиться», — написала она в соцсети.

А вот Борис Смолкин, сыгравший дворецкого в «Моей прекрасной няне» плачет и не может говорить из-за горя. Добавим, что о дате и месте похорон Заворотнюк будет сообщено позднее.