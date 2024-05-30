Родные Заворотнюк сообщат о месте прощания и похорон актрисы

30 мая звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла. Она последние годы своей жизни боролась с раком головного мозга. Актриса пыталась проходить лечение в государственных и частных клиниках. Рядом с ней находился муж Петр Чернышев. По некоторым данным, перед смертью артистку мучали головные боли. Она сильно похудела и ослабла.

Родные Заворотнюк отметили, что болезнь актрисы была тяжелой. Они поблагодарили всех, кто молился за нее. По их словам, артистка чувствовала поддержку поклонников.

«О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, что у Заворотнюк осталась пятилетняя дочка Мила. От брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у нее есть взрослые дети Анна и Майкл. Они жили в США, но приехали в Россию, когда узнали о болезни матери.