Состояние Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти

30 мая стало известно, что умерла Анастасия Заворотнюк. Она пять лет вела борьбу с онкологическим заболеванием. Родные сделали все, чтобы актриса могла лечиться спокойно. Вся информация о ней была засекречена. Лишь иногда дочка звезды Анна рассказывала, что с ее мамой все в порядке, улучшений нет, но они молятся за нее.

Не так давно наследнца артистки уехала к мужу в Дубай. Но две недели назад Заворотнюк стало хуже. Когда ее состояние ухудшилось, дочка вылетела в Москву, пишет Телеграм-канал Shot.

Напомним, что в 2018 году после ЭКО актриса родила дочку от мужа Петра Чернышева. Малышку назвали Милой. А потом у Анастасии обнаружили рак. Она перестала выходить в свет, так как начала лечиться. В конце 2023 года актриса прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступила.

Мама звезды Валетина Борисовна плачет от горя. А дочка Анна отметила, что будет помнить ее доброй и красивой. Муж знаменитости пока не выходил на связь и не комментировал случившееся.