Мама Анастасии Заворотнюк плачет и не может говорить после смерти дочки

30 мая умерла Анастасия Заворотнюк. Она много лет пыталась победить рак головного мозга. Но, к сожалению, одолеть недуг ей так и не удалось. Семья звезды рассказала, что она ушла из жизни ночью. Других подробностей случившегося нет.

Журналисты дозвонились до мамы артистки Валентины Борисовны. Женщина убита горем, плачет и не может говорить. Народная артистка была в теплых отношениях с дочкой и помогала ей растить внучку Милу, которой сейчас пять лет.

«Не могу сейчас ничего говорить, — ответила Валентина Борисовна, пишет Super.

Пользователи Сети и друзья Заворотнюк не могут поверить в случившееся. Они выражают свои соболезнования семье знаменитости. Дата и время прощания со звездой сериала «Моя прекрасная няня» будут сообщены позже.