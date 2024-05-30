Анна Заворотнюк прокомментировала смерть мамы: «Тебя больше нет. Горжусь, что твоя дочь»

Анастасия Заворотнюк в возрасте 53 лет умерла, об этом сообщили ее родственники в соцсетях. Они написали, что смерть наступила после продолжительной борьбы с болезнью, кончина наступила ночью 30 мая.

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала смерть мамы в личном блоге. Она рассказала подписчикам, что накануне вспоминала, как вместе с мамой попала под сильный дождь и спряталась с ней под деревом. И вот этой ночью пришла страшная весть – мамы не стало.

«Ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь, тем что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день», - написала Анна Заворотнюк.

Она сказала, что мама навсегда останется в ее сердце и душе.