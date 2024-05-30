Умерла актриса Анастасия Заворотнюк после длительной борьбы с раком

Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике около 5 лет. Родные ничего не рассказывали о том, как она живет. 30 мая стало известно, что актриса умерла. Она с 2019 года боролась с онкологическим заболеванием.

Дочка звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна лишь недавно обмолвилась, что не может поделиться хорошими новостями, но отмечала, что все надеются на лучшее. Однако ночью артистки не стало. Родственники сами сообщили о случившемся в соцсети.

«Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — гласит сообщение.

Отметим, что у Заворотнюк осталась пятилетняя дочка Мила. О ней заботится муж актрисы Петр Чернышев. Также у нее есть дочка Анна и сын Майкл от прошлых отношений.

Все последние годы поклонники надеялись, что артистка сможет побороть недуг. У нее была опухоль мозга. Анастасия лечилась в лучших клиниках.

Семья сделала все, чтобы никакая информация о ней не попадала в СМИ. Лишь ходили слухи, что она набрала вес.