Чехова рассказала, как подверглась домогательствам: «Завалил на диван, начал приставать»

Анфиса Чехова долгое время вела передачу для взрослых. Теперь она работает на телевидении и зарабатывает на рекламе. В мужском внимании брюнетка купалась всегда. Однако порой ей попадались слишком настойчивые поклонники.

В студии шоу «А это нормально?» Анфиса Чехова рассказала, что никак не могла найти работу в начале 2000-х годов. И только после десятков кастингов Анфису взяли на работу, но там она не смогла задержаться надолго. По словам звезды, продюсер стал звать ее на свидание в сауну, а потом стал ее домогаться.

«Потом в один из дней завалил на диван, начал приставать. Я его оттолкнула и смогла убежать. Через день меня уволили», — призналась она.

От этой истории был в шоке ведущий Дмитрий Дибров. Он дал понять, что такое поведение со стороны мужчин просто ужасает. Дибров предложил найти обидчика Анфисы, но она отказалась от этой идеи.

Напомним, что ранее телеведущая поведала, что должна была сняться в фильме «Любовь в большом городе», но ее роль отдали другой актрисе, так как в проект пришла Вера Брежнева, а продюсеры решили, что не может быть двух таких красоток в одном фильме.