Жена актера из «Слова пацана» Минекаева заявила, что у нее случился срыв: «Закрылась в ванной, проревелась»

Актер Рузиль Минекаев прославился в 2023 году, когда снялся в сериале «Слово пацана». Позже он признавался, что после этого проекта впервые смог пойти в магазин и купить все, что нужно, не смотря на ценники. Актер рассказал, что у него растет сына Рэмиль. Он счастлив в браке с возлюбленной Азизой Бекмановой. Артист восхищался тем, как она справляется с ребенком. Более того, Минекаев признался, что после съемок мчится домой, так как ему нравится общаться с супругой.

Но его избранница недавно вышла из декретного отпуска. Ей приходится ездить на съемки, а также уделять время сыну, так как Рузиль очень занят на работе. И на днях она призналась, что пережила нервный срыв.

«Какой жутко сложный май выдался. Сегодня был нервный срыв с утра. Закрылась в ванной, проревелась и пошла снимать контент, делая вид, что я счастливая мать», — сказала 25-летняя актриса.

Она участвует в спектакле и отметила, что скоро премьера, поэтому ей важно отработать все на репетиции. Напомним, что у пары не было пышной свадьбы. Минекаев отметил, что они прошли традиционный обряд бракосочетания, так как этого требовали их родители.