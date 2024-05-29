Друг Воробьева объяснил, почему у него в доме висит флаг США: «Подарил отец Анджелины Джоли»

Алексей Воробьев появляется на концертах и снимается в кино в России. Однако он также каждый год ездит в США. На днях актер показал дом, в котором живет за океаном. У него большая гостиная с диваном и телевизором.

На стене висит американский флаг. Когда поклонники это увидели, то возмутились, посчитав, что Алексей Воробьев перестал был патриотом своей родины. Однако друг артиста внес ясность. Он рассказал, что Алексей Воробьев ездит в Америку только ради работы и недавно снялся в байопике «Рейган», с которым напрямую связан флаг.

«Это не просто флаг. Это дань уважения американских коллег байопика «Рейган» к русскому артисту и его стране. Именно этот флаг в кадре висит в Белом доме. Его подарил Алексею после съемок в знак уважения, снабдив соответствующей надписью, его партнер по съемочной площадке — отец Анджелины Джоли», — рассказал друг звезды анонимно, пишет KP.RU.

Он пояснил, что папа Анджелины Джон Войт сыграл офицера КГБ в отставке. Сам Воробьев и в России успевает много работать. Он недавно принял участие в новом проекте Первого канала, а также снялся в драме «Больше чем футбол». Премьеры картин с его участием намечены на осень.