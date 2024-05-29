Артем Дзюба планирует уехать из России

Артем Дзюба является одним из сильнейших футболистов России. После неприятного инцидента, когда личные видео футболиста были слиты в Сеть, он стал популярен и в медийных круг.

Агент Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, что спортсмен начал вести переговоры с клубами. Он отметил, что футболист рассматривает предложения от российских и иностранных футбольных клубов. Не исключено, что Дзюба уедет из России, поскольку в приоритете у него игра не в РПЛ.

По словам Гольдмана, 35-летний Артем Дзюба не жалуется на здоровье, поэтому завершать карьеру пока не намерен. Агент добавил, спортсмен считает, что способен показывать топовые результаты еще несколько лет, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Дзюба растит сыновей: Никиту, Максима и Александра. Его младший наследник родился в 2021 году.