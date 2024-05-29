Росфинмониторинг внес актера Алексея Панина* в список террористов и экстремистов

Алексея Папина* настигла новая проблема. Ранее его признали иностранным агентом. А теперь актер оказался включен в реестр террористов и экстремистов. Росфинмониторинг внес его в соответствующий список.

Напомним, что в реестр попадают организации и физлица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. А в феврале суд в Москве заочно арестовал Панина* на два месяца с момента его экстрадиции или депортации в Россию по уголовному делу о призывах к терроризму.

Добавим, что актер из сериала «Жмурки» давно покинул Россию вместе со своей дочкой. Он некоторое время назад поселился в США. До этого артист находился в Испании. Алексей Панин* не раз оказывался в центре скандалов. Он появлялся в общественных местах в непристойном виде, злоупотреблял алкоголем, в чем сам признавался, а также скрылся с места ДТП в Алуште.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, включен в реестр террористов и экстремистов.