Нашелся желающий купить в Крыму виллу Алсу и Яна Абрамова за 800 млн рублей

Алсу выставила роскошный дом на продажу еще три года назад. Фото: Global Look Press

В ближайшее время в Крым приедет отец певицы Алсу, чтобы показать хоромы потенциальному владельцу.

 29 мая стало известно, что нашелся человек, который готов купить роскошную виллу Алсу и Яна Абрамова в Крыму. Еще три года назад недвижимость была выставлена на продажу за 800 млн рублей. 

В ближайшее время в Крым приедет папа Алсу Ралиф Сафин, чтобы встретиться с покупателем и показать ему обширные владения. 

Особняк находится в элитном поселке Вязовая Роща под Севастополем. Его строил отец артистки. Местные жители отмечают, что там Алсу была 10 лет назад. После этого вилла стала гостиничным комплексом, но в последние годы там все пустовало. 

В доме 14 спален, теннисный корт, наружный и внутренний бассейны, салон красоты, кинозал, музыкальная студия, конюшня, манеж, собственный пляж, причал и вертолетная площадка.

По материалам телеграм-канала Mash

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