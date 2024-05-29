Нашелся желающий купить в Крыму виллу Алсу и Яна Абрамова за 800 млн рублей

29 мая стало известно, что нашелся человек, который готов купить роскошную виллу Алсу и Яна Абрамова в Крыму. Еще три года назад недвижимость была выставлена на продажу за 800 млн рублей.

В ближайшее время в Крым приедет папа Алсу Ралиф Сафин, чтобы встретиться с покупателем и показать ему обширные владения.

Особняк находится в элитном поселке Вязовая Роща под Севастополем. Его строил отец артистки. Местные жители отмечают, что там Алсу была 10 лет назад. После этого вилла стала гостиничным комплексом, но в последние годы там все пустовало.

В доме 14 спален, теннисный корт, наружный и внутренний бассейны, салон красоты, кинозал, музыкальная студия, конюшня, манеж, собственный пляж, причал и вертолетная площадка.

По материалам телеграм-канала Mash