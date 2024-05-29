Кристина Орбакайте спела без фонограммы на вечеринке в Монако

Кристина Орбакайте 25 мая отметила свой день рождения. Как оказалось, она продолжает путешествовать с мужем Михаилом Земцовым. И на днях оказалась в Монако, где не только отдыхает. Кристина Орбакайте появилась на вечеринке, где отмечала день рождения девушка по имени Анджелика. Для нее артистка исполнила свой хит «Я не отдам тебя никому».

Кристина Орбакайте нарядилась в блузку и мерцающие фиолетовые брюки с пайетками. Дочка Аллы Пугачевой находилась в отличном настроении. Она прыгала и танцевала. Звезда даже обняла именинницу. Примечательно, что пела Кристина Орбакайте в тот вечер без фонограммы. Кадры с праздника попали в Сеть.