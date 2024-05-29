Кристина Орбакайте спела без фонограммы на вечеринке в Монако

Кристина Орбакайте 25 мая отметила свой день рождения. Как оказалось, она продолжает путешествовать с мужем Михаилом Земцовым. И на днях оказалась в Монако, где не только отдыхает. Кристина Орбакайте появилась на вечеринке, где отмечала день рождения девушка по имени Анджелика. Для нее артистка исполнила свой хит «Я не отдам тебя никому».
Кристина Орбакайте нарядилась в блузку и мерцающие фиолетовые брюки с пайетками. Дочка Аллы Пугачевой находилась в отличном настроении. Она прыгала и танцевала. Звезда даже обняла именинницу. Примечательно, что пела Кристина Орбакайте в тот вечер без фонограммы. Кадры с праздника попали в Сеть.
В тот же день Кристина Орбакайте отпраздновала в Монако свое 53-летие. Она пришла в ресторан с мужем и друзьями. Певица сидела перед тарелкой с кусочком торта, в котором была свечка. Она скрестила пальцы и загадала желание.
Кристина Орбакайте решила сделать минималистичный макияж. Она улыбалась и выглядела счастливой. Звук к видео артистка отключила. По всей видимости, она решила оставить в тайне, кто ее поздравлял. Напомним, что ранее Кристина Орбакайте выпустила новый сингл «Опасно», который посвящен переживаниям из-за разрыва отношений с возлюбленным.
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Кристина Орбакайте веселится в Монако. Фото: соцсети Кристины Орбакайте