Умер актер фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

Валерий Фролов прожил 76 лет. Фото: соцсети Валерия Фролова

Советский и российский актер театра и кино Валерий Фролов ушел из жизни еще 7 мая, ему было 76 лет.

Умер Валерий Фролов, который прославился как актер. Он снялся в знаменитой картине «Кин-дза-дза!». Также много лет артист служил в театре. Отмечается, что он скончался еще 7 мая, но известно об этом стало только сейчас. О случившемся сообщил сайт Кино-Театр.ру. Сокурсники актера по ГИТИСу подтвердили печальную новость. Пока неизвестно никаких подробностей смерти звезды. 

Отметим, что Фролов служил в Московском областном театре драмы и комедии, а также трудился в Московского областного театра имени А.Н. Островского. В 1977 году он дебютировал в кино. Многие зрители старшего поколения помнят актера  Валерия Фролова по роли в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

Когда состоялись похороны и где находится могила Валерия Фролова, не сообщается. 

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