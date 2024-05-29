Умер актер фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов

Умер Валерий Фролов, который прославился как актер. Он снялся в знаменитой картине «Кин-дза-дза!». Также много лет артист служил в театре. Отмечается, что он скончался еще 7 мая, но известно об этом стало только сейчас. О случившемся сообщил сайт Кино-Театр.ру. Сокурсники актера по ГИТИСу подтвердили печальную новость. Пока неизвестно никаких подробностей смерти звезды.

Отметим, что Фролов служил в Московском областном театре драмы и комедии, а также трудился в Московского областного театра имени А.Н. Островского. В 1977 году он дебютировал в кино. Многие зрители старшего поколения помнят актера Валерия Фролова по роли в сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи».

Когда состоялись похороны и где находится могила Валерия Фролова, не сообщается.