Мусагалиев о подзатыльниках Дорохову: «Говорит: «Держи меня в рамках хотя бы ты»

Азамат Мусагалиев обсудил яркие моменты профессиональной и личной жизни с Идой Галич. Он рассказал, что зарабатывал баснословные деньги на ТНТ. Также телеведущий признался, что трудится над новым проектом и надеется, что он станет успешным. При этом уже больше года он ведет шоу «Кстати» с Гариком Харламовым и Денисом Дороховым. Во время шоу «Есть вопросики» Ида Галич решила узнать подробности. Она поинтересовалась, почему Мусагалиев постоянно осаживает Дорохова, дает ему своеобразные словесные подзатыльники.

«Дорох — самый смешной человек, но смешной в определенных рамках. Надо понимать, что, когда он эту грань переходит, от любви к нему до лютой неприязни — один коротенький шажок. И он это прекрасно понимает, поэтому говорит: «Держи меня в рамках хотя бы ты». Я стараюсь, несу это всю жизнь», — пояснил Азамат во время YouTube-шоу на канале Иды Галич.

Он также отметил, что общается с Денисом только на работе, так как на съемках они проводят целый день, и потом просто нет желания общаться уже вне камер. По словам телеведущего, у них также разновозрастные дети, поэтому они не смогли сдружиться.