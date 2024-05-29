Пожарный из Дзержинска Илья Спич рассказал, что его картину «Король земли» купил Филипп Киркоров

Поп-кроль Филипп Киркоров известен своей любовью к коллекционированию предметов искусства.. В его особняке в Москве можно найти огромное количество уникальных вещей. Некоторые ему дарят, другие он сам привозит из разных уголков мира. Оказалось, что не так давно певец приобрел работу художника-пожарного из города Дзержинска Нижегородской области Ильи Спича.

Он создал картину «Король земли». А так как художник сотрудничает с галеристом Юрием Омельченко, то ему удалось устроить выставку в Москве, на которую заглянул сам Филипп Киркоров. Артист купил целых 50 предметов искусства. Но картины «Король земли» на выставке не оказалось. Илья Спич привез ее, когда узнал о визите именитого гостя. Филипп Бедросович сразу заинтересовался этой его работой. Он купил ее и разместил в своем особняке в театральной зоне.

«Филипп Киркоров пожелал мне успехов и посоветовал больше заниматься творчеством. Он пригласил меня к себе в гости, чтобы поговорить о других моих работах. Классно, когда такие люди поддерживают искусство и молодых художников», – сказал Илья Спич.

К слову, Илья трудится пожарным, а картины — это его хобби. Четыре года назад он прославился, создав арт-объект. После этого даже Тимати купил две его картины, пишет NNOV.KP.RU.