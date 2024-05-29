Боня обнародовала переписку с помощницей олигарха, готового заплатить ей 50 млн рублей за ночь

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. После участия в «Доме-2» она работала телеведущей, редактором, моделью. Больше 10 лет светская львица живет в Монако. Она делает все, включая пластические операции, чтобы хорошо выглядеть в 44 года. Вика Боня хочет выйти замуж и родить еще детей. Однако она признается, что ей оказывают внимание не те мужчины. На этот раз телеведущая показала переписку с помощницей миллиардера, который предложил ей 50 миллионов за ночь любви. При этом валюта не уточняется.

Помощница пыталась уговорить Викторию дать положительный ответ. Она даже обмолвилась, что ее начальник «примерно одного уровня» с сооснователем компании Microsoft Биллом Гейтсом.

«Меня это и оскорбило, но и польстило. Просто задумайтесь. Человек готов заплатить 50 млн просто за ночь со мной. Этот босс — какой-то миллиардер из списка Forbes. Но только я не вещь, и я не продаюсь!» – заявила звезда.

Вика Боня проверила, кто пытался ее купить, и выяснила, что этот человек из списка миллиардеров Forbes. Боня признается, что хочет завести отношения со зрелым и богатым мужчиной. Она даже готова встречаться с 60-летним мужчиной, при условии, что он обеспеченный человек. Телеведущая заверяет, что в молодых людях разочаровалась.