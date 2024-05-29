Мусагалиев рассказал об отношении к Маслякову: «Конкретно ему благодарен»

Александр Масляков для многих участников КВН словно отец. Фото: Global Look Press

Азамат Мусагалиев заявил, что уважает создателя КВН Александра Маслякова, но не считает нужным постоянно выражать ему благодарность.

Азамат Мусагалиев стал знаменитым на всю страну. Он долгое время играл в КВН с командой «Камызяки». Потом стал телеведущим. Мусагалиев много лет работал на ТНТ и лишь недавно перешел на другой канал, а также стал создавать свои проекты.

Об этом Азамат Мусагалиев рассказал во время YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики». Примечательно, что у него спросили, жалеет ли он, что больше не может прийти на КВН.  

«Я безмерно благодарен Александру Васильевичу Маслякову, как человеку. Вот есть человек на свете с названием Александр Васильевич Масляков и вот я такому человеку благодарен. Ни компании «Миг», ни людям, которые возле Александра Васильевича. Конкретно ему благодарен за то, что он смог на протяжении  многих лет держать и развивать такую махину, как КВН, такое явление в стране. 

Это национальное достояние. И я ему эту благодарность проявлял несколько раз. Я говорил ему это лично, я говорил это публично», – высказался Мусагалиев в YouTube-канале Иды Галич.

Ранее Марина Федункив призналась, что очень переживает, что больше не может быть частью КВН, хотя Масляков для нее был как отец. А Азамат Мусагалиев рассказал, что, когда он с ребятами приехал в Сочи на КВН за вдохновением, уже не участвуя в самих играх, им всем заблокировали ключ-карты для входа. 

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