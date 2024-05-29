Мусагалиев рассказал об отношении к Маслякову: «Конкретно ему благодарен»

Азамат Мусагалиев стал знаменитым на всю страну. Он долгое время играл в КВН с командой «Камызяки». Потом стал телеведущим. Мусагалиев много лет работал на ТНТ и лишь недавно перешел на другой канал, а также стал создавать свои проекты.

Об этом Азамат Мусагалиев рассказал во время YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики». Примечательно, что у него спросили, жалеет ли он, что больше не может прийти на КВН.

«Я безмерно благодарен Александру Васильевичу Маслякову, как человеку. Вот есть человек на свете с названием Александр Васильевич Масляков и вот я такому человеку благодарен. Ни компании «Миг», ни людям, которые возле Александра Васильевича. Конкретно ему благодарен за то, что он смог на протяжении многих лет держать и развивать такую махину, как КВН, такое явление в стране. Это национальное достояние. И я ему эту благодарность проявлял несколько раз. Я говорил ему это лично, я говорил это публично», – высказался Мусагалиев в YouTube-канале Иды Галич.

Ранее Марина Федункив призналась, что очень переживает, что больше не может быть частью КВН, хотя Масляков для нее был как отец. А Азамат Мусагалиев рассказал, что, когда он с ребятами приехал в Сочи на КВН за вдохновением, уже не участвуя в самих играх, им всем заблокировали ключ-карты для входа.