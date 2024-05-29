Роман Третьяков: «У меня на могиле напишут «здесь лежит бывший Бузовой»

Ольга Бузова часто подкалывает своих бывших бойфрендов. Чаще всего она высмеивает своего экс-мужа Дмитрия Тарасова. Недавно телеведущая заявила, что он много лет получал мячом по голове, и это не прошло бесследно.

А вот одного из своих первых бойфрендов, с которым Ольга Бузова строила отношения на «Доме-2», она вспоминает редко. Роман Третьяков решил заняться стендапом. Во время выступления он заявил, что до сих пор ему не дают забыть про то, что у него были отношения с Олей.

«Мне кажется, что я сдохну, а у меня на могиле напишут «здесь лежит бывший Бузовой». Самое отвратительно, что это могилка «бывший Бузовой» будет братской: там уже Тарасов, Дава, я. Уверен, у нас могильщик веселый будет, который скажет: «А давайте их по росту положим», — стал иронизировать Роман Третьяков.

К слову, после телестройки Роман Третьяков очень хотел себя реализовать в кино и на телевидении. Однако ему это не удавалось сделать. Третьяков стал отцом, пережил развод Он пытался запустить свой бизнес, но и там дела пошли плохо. Теперь Роман Третьяков пробует свои силы на юмористическом поприще.