Мусагалиев заявил, что Макаров покинул проект «Камызяки»: «Я иногда радуюсь за Вячеслава»

Азамат Мусагалиев редко дает интервью. Он стал одним из самых известных и востребованных комиков. Телеведущий стал героем шоу «Есть вопросики», где рассказал, что покинул ТНТ, так как у него закончился контракт.

Он признался, что получал большие деньги. Однако у Азамата Мусагалиева большие планы, он запустит еще один проект, который придумал сам. При этом, комик рассказал, что с теплом относятся к шоу «Камызяки». Со своей командой он гастролировал уже после участия в КВН.

По словам Азамата, они ездят по городам полным составом. Однако Вячеслав Макаров не примкнул к ним.

«Слава Макаров покинул наш проект. Я не знаю, какие у него проекты, наверное, «Маска» он скажет. Если честно говорить, то я иногда радуюсь за Вячеслава Макарова. Мы неплохо разбежались. Человек поет песни, классно поет, и не было препятствий тому, чтобы он пел песни дальше», – высказался Азамат Мусагалиев в интервью для YouTube-канала Иды Галич.

По словам Мусагалиева, просто Макаров не делает ничего нового, поэтому он и не может за него снова порадоваться.

«Момент, когда Слава попробовал себя на поприще телеведущего, в этот момент я тоже порадовался. А он дальше продолжает быть телеведущим. Теперь он поет и телеведущий», – отметил он.