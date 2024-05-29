Хирург Тимур Хайдаров подал в суд на судебного пристава-исполнителя

Тимур Хайдаров, ставший известным после проведения операций Филиппу Киркорову в 2023 году, никак не может разобраться с проблемами. Недавно на его клинику хотела подать в суд певица Любовь Успенская и другие селебрити, которые остались недовольны работой хирурга. А затем умер пациент, который сделал в клинике Тимура Хайдарова операцию по уменьшению хирурга.

Уже задержаны два врача, работающие в этом медицинском учреждении. А недавно в клинику нагрянули сотрудники Росздравнадзора.

29 мая стало известно, что Хайдаров подал в суд на судебного пристава-исполнителя и главное управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Отмечается, что клиника «Ай Кью Пластик» оспаривает некие действия и постановления людей из управление Федеральной службы судебных приставов по Москве. Возможно, это связано с проверками Росздравнадзора.

По материалам телеграм-канала «Светские хроники»