Сына актера «Улиц разбитых фонарей» Литвинова обвинили в мошенничестве

Владимир Литвинов является известным актером, поклонники помнят его по ролям в фильмах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». У него есть сын Арсений, который тоже вхож в общество людей, близких к кино. Так вышло, что он занял у коллег несколько миллионов рублей, но так и не отдал. Теперь Арсения Литвинова обвиняют в мошенничестве.

О произошедшем рассказал актер, который заверяет, что пострадал из-за действий Литвинова-младшего. По его словам, знакомство с ним произошло на светской тусовке, после чего у них завязалось общение. Актер отметил, что Арсений стал просить деньги в долг, но каждый раз называл разные причины. Он, якобы, то хотел открыть цветочный магазин, то нужно было помочь жене, попавшей в больницу.

По некоторым данным, деньги потом Литвинов-младший стал брать под расписки, обещая вернуть долг с процентами. Он даже оформил на друга дарственную на квартиру, чтобы подтвердить свою состоятельность, но позже выяснилось, что это не его недвижимость.

Взяв 890 тысяч рублей, Арсений обещал другу вернуть миллион. Пока известно, что от его действий пострадали девять человек, которые связаны с кино. Все они намерены обратиться в полицию.

К слову, если Владимир Литвинов снялся в более 100 фильмах, то его сын сыграл лишь в четырех картинах, и это были эпизодические роли.

По материалам телеграм-канала Shot