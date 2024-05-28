Мусагалиев о работе на ТНТ: «Получил баснословное количество денег и ни капли об этом не жалею»

Азамат Мусагалиев стал одним из самых известных комиков и телеведущих в стране. Он много лет проработал на канале ТНТ.

Однако в этом году Азамат стал вести шоу «Звезды» на НТВ, а также у него есть несколько проектов, которые он ведет с друзьями для VK. На этот раз Мусагалиев пришел в шоу «Есть вопросики», где Ида Галич спросила, связано ли закрытие ряда передач с тем, что он ушел с ТНТ.

«У меня был эксклюзивный контракт с телеканалом ТНТ, по которому я должен находиться только на канале ТНТ. И любые проекты я должен был вести на телеканале ТНТ, какие захочет канал ТНТ. Это был контракт. Я за это получил баснословное количество денег и ни капли об этом не жалею», – пояснил Азамат Мусагалиев.

После этого Ида Галич решила уточнить, на сколько это большая сумма.

«Пару раз я говорил: «Ого!», даже зная, что эти деньги придут», – сказал он в YouTube-шоу на канале Иды Галич.

Азамат подчеркнул, что всегда платит налоги. По его словам, потом канал ТНТ стал менять формат, поэтому стало больше реалити-шоу, а развлекательные передачи стали уходить на второй план. Он подчеркнул, что с его уходом это не связано.