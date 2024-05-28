Светикова заявила, что Навка поддержала ее во время расставания с Чадовым: «Предложила мне жить у нее»

Татьяна Навка видела, как Светлана Светикова постоянно плачет. Фото: Global Look Press

Певица Светлана Светикова не скрывает, что тяжело пережила разрыв с актером Андреем Чадовым. Татьяна Навка видела, как ей было плохо.

Светлана Светикова решила поговорить о своей жизни с Лаурой Джугелией. Она вспомнила о своих больших романах. У певицы были отношения с танцором Мигелем, а также с  Гариком Харламовым. Но перед встречей с мужем артистка пережила очень сложные отношения с Андреем Чадовым. Она отметила, что спустя время заподозрила, что актер ее не любил. Светикова осознает теперь, что это были нездоровые отношения, в которых было много ревности и пылких чувств. 

По ее словам, во время участия в шоу «Ледниковый период» многие увидели, как она постоянно плачет. Певица не утаила свои проблемы  от Татьяны Навки, которая настаивала, чтобы артистка вышла из таких болезненных отношений и предлагала ей помощь. 

«Она сказала мне однажды: «Если ты в течение недели не уйдешь, я лично приеду и тебя заберу». И только она это сказала, — через несколько дней я ушла. Таня тогда мне предложила пожить у нее, и не только она. Лобачева предложила, кто-то еще из девчонок-фигуристок, уж точно не помню», – сказала Светикова на YouTube-канале FAMETIME TV.

Теперь Светлана Светикова счастлива в отношениях с ледовым акробатом Алексеем Полищуком. Певица не скрывает, что он стал для нее лекарством после расставания с Чадовым. Она подчеркнула, что была поражена тому, как возлюбленный к ней относится, с каким трепетом и уважением. 

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