Светикова заявила, что Навка поддержала ее во время расставания с Чадовым: «Предложила мне жить у нее»

Светлана Светикова решила поговорить о своей жизни с Лаурой Джугелией. Она вспомнила о своих больших романах. У певицы были отношения с танцором Мигелем, а также с Гариком Харламовым. Но перед встречей с мужем артистка пережила очень сложные отношения с Андреем Чадовым. Она отметила, что спустя время заподозрила, что актер ее не любил. Светикова осознает теперь, что это были нездоровые отношения, в которых было много ревности и пылких чувств.

По ее словам, во время участия в шоу «Ледниковый период» многие увидели, как она постоянно плачет. Певица не утаила свои проблемы от Татьяны Навки, которая настаивала, чтобы артистка вышла из таких болезненных отношений и предлагала ей помощь.

«Она сказала мне однажды: «Если ты в течение недели не уйдешь, я лично приеду и тебя заберу». И только она это сказала, — через несколько дней я ушла. Таня тогда мне предложила пожить у нее, и не только она. Лобачева предложила, кто-то еще из девчонок-фигуристок, уж точно не помню», – сказала Светикова на YouTube-канале FAMETIME TV.

Теперь Светлана Светикова счастлива в отношениях с ледовым акробатом Алексеем Полищуком. Певица не скрывает, что он стал для нее лекарством после расставания с Чадовым. Она подчеркнула, что была поражена тому, как возлюбленный к ней относится, с каким трепетом и уважением.