Волочкова не стала поздравлять Вдовина с рождением ребенка: «Не интересует»

Игорь Вдовин уже давно счастлив в отношениях с Еленой Николаевой. Они растят сына Александра, а недавно у них родился второй сын –Роман. Ведущая телеканала «Россия 1» радовалась, что у крохи хороший аппетит. Ее быстро выписали из роддома. К слову, с парой живет дочка Вдовина от Анастасии Волочковой Ариадна. Она в какой-то момент устала жить с мамой и покинула ее особняк на Рублевке.

Балерина Анастасия Волочкова во время одного из выходов в свет отреагировала на новость, что ее бывший возлюбленный снова стал папой.

«Не поздравила с рождением ребенка, потому что у меня своя жизнь, и его жизнь меня абсолютно и никак не интересует», — подчеркнула 48-летняя Анастасия Волочкова.

К слову, она активно в последнее время хвастается дорогими подарками. Балерина даже призналась, что состоит в отношениях с миллиардером. Она заверила, что ей нравятся длительные отношения. Артистка не исключает, что может в скором времени выйти замуж.

По материалам VOICE