Елена Николаева показала лицо новорожденного сына от экс-мужа Анастасии Волочковой

Елена Николаева в stories микроблога поделилась свежим фото, показав личико своего новорожденного сынишки от предпринимателя Игоря Вдовина. Телеведущая позировала с сыном на руках, который уже осознанно смотрел в кадр, словно понимая, что его мама встала так для того, чтобы получить снимок. Прятать ребенка от поклонников Елена Николаева не стала, а скорее наоборот, она часто делится фото с малышом, а теперь показала и его лицо.
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Елена Николаева с сынишкой. Фото: соцсети
Старшего сына возлюбленная Игоря Вдовина назвала Александром, а младшего — Романом. С семьей также живет и дочка балерины Анастасии Волочковой Ариадна. Она прекрасно ладит со своей мачехой. Они даже вместе ходят на шопинг и в кино. У Ариадны есть молодой человек, вместе с ним девушка часто гостит у звездной мамы в загородном особняке.
Елена Николаева подружилась с падчерицей. Фото: соцсети
Поклонники обратили внимание на то, что Елена Николаева уже смогла вернуться в дородовую форму. Она заметно постройнела и выглядит так, будто и вовсе не рожала. Телеведущая может похвастаться стройной талией и подтянутой фигурой.
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