Елена Николаева показала лицо новорожденного сына от экс-мужа Анастасии Волочковой

Елена Николаева в stories микроблога поделилась свежим фото, показав личико своего новорожденного сынишки от предпринимателя Игоря Вдовина. Телеведущая позировала с сыном на руках, который уже осознанно смотрел в кадр, словно понимая, что его мама встала так для того, чтобы получить снимок. Прятать ребенка от поклонников Елена Николаева не стала, а скорее наоборот, она часто делится фото с малышом, а теперь показала и его лицо.

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