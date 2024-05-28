Дмитрий Шепелев стал продюсером собственного проекта «Свидание с прицепом»

Дмитрий Шепелев уже давно стал известной персоной. Раньше он был диджеем, а потом стал телеведущим. После смерти Жанны Фриске у них остался сын Платон. Мальчик был совсем маленьким, когда не стало его мамы. Сначала Шепелев прятал его ото всех, но теперь не только рассказывает об увлечениях наследника, но и берет его на съемки шоу.

Шепелев стал ведущим проекта «В кругу друзей», куда привел всех детей, даже трехлетнего сына Тихона от жены Екатерины Тулуповой, 10-летнюю Ладу, которая ему является падчерицей.

В этом году Дмитрий Шепелев стал особенно востребованным. Он продюсирует шоу «Свидание с прицепом», которое выходит на Rutube. В рамках этого проекта телеведущий помогает одиноким родителям с помощью их детей наладить личную жизнь.

Третьей работой Дмитрия Шепелева стало ведение разных мероприятий. К примеру, в не официальной программе ПМЭФ-2024 он заявлен как ведущий вечернего приема одного из банков, пишет KP.RU.