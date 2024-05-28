Сумма долга Елены Блиновской растет ежедневно на 500 тысяч рублей

28 мая состоялось слушание по делу Елены Блиновской, которая уже больше четырех месяцев находится в СИЗО. Она была арестована из-за крупного долга перед налоговой службой. Примечательно, что создательница «марафонов желаний» со слезами на глазах попросила изменить ей меру пресечения, так как хочет вернуться к детям.

Блиновская попросила отправить ее под домашний арест. Но ее жалобу отклонили, хотя Елена заверяла, что без мамы ее дети испытывают стресс и некоторые психологические отклонения.

Перед слушанием Блиновская смогла погасила часть долга в размере 140 млн рублей. Однако общий ее долг составляет 1,4 млрд рублей. Более того, сумма ее долга растет ежедневно на 500 тысяч рублей.

Даже находясь под арестом блогерша пытается разобраться с проблемами. Ранее она признавалась, что хочет объявить себя банкротом. Теперь Елена заявила, что нашла покупателя для своей квартиры, а вырученные деньги с продажи она намерена направить на погашение долга, пишет Телеграм-канал «Только никому».