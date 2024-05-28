Адвокат Абдрахимова заявила, что у Прилучного есть две причины для подачи иска к экс-жене Муцениеце

Агата Муцениеце не раз удивлялась поступкам Павла Прилучного после развода. Она признавалась, что он не предупреждал ее, когда забирал детей отдыхать на море вместе с Зепюр Брутян. Только от сына Тимофея и дочки Мии она узнавала, что у актера появилась новая пассия. Также актриса недоумевала, почему он не позвал наследников на свою свадьбу.

А потом Агата была обескуражена, когда Павел перестал приезжать на праздники детей. С появлением в его жизни Брутян он стал привозить наследников к себе домой и устраивать им отдельные праздники.

После этого Муцениеце подала в суд, потребовав увеличить размер алиментов. Павел платил по сто тысяч в месяц на каждого ребенка. Но актриса пояснила, что даже обучение детей в школе стоит гораздо дороже, а им также нужно покупать одежду и разные вещи. Суд частично удовлетворил ее просьбу. Но теперь Павел Прилучный подал иск против бывшей жены, который касается прав несовершеннолетних детей пары, 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии.

Адвокат Маргарита Абдрахимова рассказала, какие причины для иска могут быть у артиста. Она назвала сразу две возможные причины, зачем он обратился в суд.

Согласно первой, Павел может хотеть определения порядка общения с ребенком, если мать несовершеннолетнего препятствует его общению с папой, чем нарушает права ребенка, а также права отца в исполнении родительских прав.

Вторая причина, по мнению адвоката, может быть связана с увеличивающейся тенденцией подачи исков отцами об определении местожительства ребенка с ними.

По материалам VOICE.