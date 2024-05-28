Адвокат Абдрахимова заявила, что у Прилучного есть две причины для подачи иска к экс-жене Муцениеце

Павел Прилучный решил отстоять права своих несовершеннолетних детей. Фото: Global Look Press

Павел Прилучный подал в суд иск против бывшей супруги Агаты Муцениеце.

Агата Муцениеце не раз удивлялась поступкам Павла Прилучного после развода. Она признавалась, что он не предупреждал ее, когда забирал детей отдыхать на море вместе с Зепюр Брутян. Только от сына Тимофея и дочки Мии она узнавала, что у актера появилась новая пассия. Также актриса недоумевала, почему он не позвал наследников на свою свадьбу. 

А потом Агата была обескуражена, когда Павел перестал приезжать на праздники детей. С появлением в его жизни Брутян он стал привозить наследников к себе домой и устраивать им отдельные праздники. 

После этого Муцениеце подала в суд, потребовав увеличить размер алиментов. Павел платил по сто тысяч в месяц на каждого ребенка. Но актриса пояснила, что даже обучение детей в школе стоит гораздо дороже, а им также нужно покупать одежду и разные вещи. Суд частично удовлетворил ее просьбу. Но теперь Павел Прилучный подал иск против бывшей жены, который касается прав несовершеннолетних детей пары, 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. 

Адвокат Маргарита Абдрахимова рассказала, какие причины для иска могут быть у артиста. Она назвала сразу две возможные причины, зачем он обратился в суд.

Согласно первой, Павел может хотеть определения порядка общения с ребенком, если мать несовершеннолетнего препятствует его общению с папой, чем нарушает права ребенка, а также права отца в исполнении родительских прав.

Вторая причина, по мнению адвоката, может быть связана с увеличивающейся тенденцией подачи исков отцами об определении местожительства ребенка с ними.

По материалам VOICE.

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