Эвелина Бледанс заявила в шоу Павла Воли, что ее внешность не менялась с 15 лет

Эвелина Бледанс в апреле отметила свой юбилей. Она продолжает строить карьеру. В свои 55 лет артистка прикладывает усилия, чтобы быть в форме. При этом она растит «солнечного» сына Семена.

Мальчику актриса старается уделять максимум времени. На днях Эвелина приняла участие в «Шоу Воли». Она похвасталась, что снова стала лицом канала «ТВ-3». Артистка подчеркнула, что подкачала тело и лицо, занимаясь спортом. Более того, она заявила, что «не изменилась со своих 15 лет».

По ее словам, она не стареет, так как даже спит с кислородной маской.

«Вот еду в машине на съемку, сплю на заднем сидении. У меня есть кислородная маска, в которой я дышу. Подключаю ее через USB провод и я лежу. Надеваю рукавицы, у меня идет массаж рукам. Я качаю бабочку ногами и тяну резину руками», — поделилась телеведущая.

К слову, Бледанс также не стесняется носить короткие или облагающее наряды. Она следит за фигурой и может похвастаться стройностью. Актриса не пытается одеваться скромно и консервативно из-за возраста.