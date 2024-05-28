Мама Марка Эйдельштейна рассказала, где хочет сниматься актер: «Он грезит хорошими работами»

Главную награду Каннского кинофестиваля в этом году получил фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Но в нем снялись актеры из России, в числе которых Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. Они приезжали на показ картины, а вот в церемонии награждения не участвовали, поэтому не сразу узнали, что фильм получил «Пальмовую ветвь».

Марк сыграл сына русского олигарха, живущего в Нью-Йорке. Журналисты смогли связаться с родителями актера. Те признались, что следили за фестивалем и были счастливы победе наследника. Его папа Александр Аронович отметил, что пока не заметил, чтобы его наследник страдал звездной болезнью. Он уверен, что его это минует. Также его мама Олеся Эйдельштейн призналась, что Марку не важно, где сниматься — в России или Голливуде.

«Он грезит хорошими работами, и очень важно, чтобы было интересно. «Анора» была интересна, поэтому и вышло все удачно. Есть работы, на которые он соглашается, а не рвется — да, такое тоже бывает. Вчера он сказал, что хочет сделать мир лучше, и по мере своих сил этим занимается», — пояснила она, пишет « МК ».

Родители 22-летнего актера также добавили, что хотели бы, чтобы он снимался и дальше с такими персонами, как Борисов, Саша Петров, Сергей Маковецкий, так как они тоже стремятся сделать мир лучше.