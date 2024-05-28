Виктория Боня пошла на свидание с миллиардером на яхту: «Хочу зрелого состоятельного мужчину»

Виктория Боня недавно смогла вернуться в Монако. Она уладила свои проблемы с документами. Экс-участница «Дома-2» провела время на Каннском фестивале.

После расставания с очередным бойфрендом Вика Боня находится в поисках достойного спутника жизни. Ее последний избранник Руслан Гасанов был на 13 лет младше Бони. Она признавалась, что это было большим минусом, поэтому теперь молодым поклонникам звезда не дает никакого шанса.

И теперь Боня сходила на свидание с богачом, который позвал ее на яхту. Она записала видео, чтобы рассказать обо всем подписчикам.

«Иду на свидание с миллиардером. Как обещала, следующий мой мужчина будет очень состоятельным. На меньшее я не согласна. Я не шутила. Я устала воспитывать «детей» в своей жизни. Сейчас, когда ко мне подходят парни молодые, я жестко отрубаю, даже не разговариваю. Хочу зрелого состоятельного мужчину», — высказалась Виктория Боня.

Потом Виктория объявила, что смогла пообщаться с ухажером и позагорать. А вот купаться светская львица не стала, так как вода в Средиземном море еще не прогрелась. После свидания Вика Боня отправилась на шопинг.