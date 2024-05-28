Беременная Анна Хилькевич сделала заявление в эфире ТНТ: «Придется идти за четвертым»

Анна Хилькевич недавно стала ведущей утреннего шоу на ТНТ. Это событие совпало с тем, что она объявила о своей беременности. Актриса вместе с мужем Артуром Мартиросяном растит дочек Арианну и Марию.

На этот раз супруги устроили гендер-пати, чтобы в присутствии родных и друзей узнать пол будущего малыша. Коллеги пришли на вечеринку, чтобы поздравить Анну. Давид Ниамеди, Лейсан Тугушева и Ксения Николаева сняли спецальный репортаж, который был показан в эфире «Утро.ТНТ».

На мероприятии всем предлагали проголосовать, кто будет у пары. Сама Анна отдала голос за мальчика, а вот муж актрисы проголосовал за девочку.

«Три девочки дома, значит еще пойдем за четвертым!» – сказал Артур.

А вот мама Хилькевич сразу заявила, что ей неважно, кто будет – мальчик или девочка. Виталий Гогунский и Станислав Ярушин тоже появились на празднике. Виталий решил отдать голос за мальчика в голосовании, которое устроили ведущие утреннего шоу. И хоть в результате было четыре голоса «за девочку» и шесть «за мальчика», в итоге выяснилось, что у супругов будет еще одна дочка.

«Девочка! Сестренка! Еще одна девочка! Придется идти за четвертым» – поделилась Анна Хилькевич.

Напомним, что шоу «Утро. ТНТ» выходит по будням с 6:00 до 8:00.