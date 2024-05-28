Блиновская погасила долг в 140 млн рублей и попросила отправить ее под домашний арест

Елена Блиновская уже больше четырех месяцев находится в СИЗО. Она была задержана из-за крупного долга перед налоговой службой. Сначала блогерша находилась под домашним арестом, но она нарушила правила и была отправлена в СИЗО.

Бизнесвумен не раз просила, чтобы ее отпустили домой к детям. Тем временем долг Блиновской продолжал расти и составил 1,4 миллиарда рублей. На этот раз Елена Блиновская погасила 140 миллионов рублей долга. И во время слушания в суде снова попросила, чтобы ей изменили меру пресечения. Она признает свою вину.

«Мы с семьей стараемся погасить долги, буквально на той неделе мы нашли механизм, который, я надеюсь, поможет. Последние 1,5 года я лишена возможности работать. Я мать четырех маленьких детей и лишена общения с ними», – сказала блогерша на суде.

Елена Блиновская отметила, что за все время видела своих детей только один раз. По ее словам, общение длилось всего 15 минут. Однако теперь Елена надеется, что ей позволят вернуться домой, чтобы быть ближе к наследникам. Напомним, что недавно появились слухи, что блогерша намерена объявить себя банкротом, так как не имеет возможности погасить долг.

По материалам телеграм-канал Mash