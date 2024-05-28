Уехавший из России Даня Милохин должен 35 тысяч рублей налогов

Даня Милохин уже давно уехал из России. Он находится в Дубае, где занимается боксом. При этом у него накопился долг в 35 тысяч рублей перед налоговиками.

Примечательно, что у блогера есть «ИП» в России, которое продолжает функционировать. С его помощью Даня имеет возможность рекламировать российские бренды. По словам приемного отца Милохина, «ИП» блогер открыл, когда начал активно зарабатывать деньги и стал известным, а теперь на него стали капать налоги.

Напомним, что уже дважды Дане Милохину приходила повестка в военкомат. Однако он не приезжает в Россию. Не раз блогер признавался, что хотел бы вернуться домой, когда появится такая возможность.

По материалам телеграм-канала SHOT