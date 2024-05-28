Прихрамывающая Марина Хлебникова отказалась общаться с прессой

Марина Хлебникова несколько лет назад чудом не погибла в пожаре, который начался в ее доме. По некоторым данным, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Получив травмы при пожаре, Марина Хлебникова много времени провела в больнице. Теперь певица редко появляется на публике. Но иногда соглашается петь. Недавно Марина Хлебникова выступила на концерте звезд 90-х. Публика очень тепло ее приняла.

При этом было заметно, что Хлебникова старается не двигаться, а если ходит, то хромает или волочит одну ногу. Когда артистка отправилась в гримерку, то обнаружила поджидавших ее журналистов. Однако она решила с ними не общаться. Представители СМИ хотели узнать, как Марина Хлебникова себя сейчас чувствует. Однако певица не стала отвечать на вопросы, а помощники старались прикрыть ее от людей.

«Пугачева себя и то так не вела. Стоит, словно воды в рот набрала!» – возмутился один из журналистов, пишет « МК ».

Напомним, что ранее появилась информация, что у Марины начались проблемы с голосом. Она обратилась к врачам, так как осипла.