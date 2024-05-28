Волочкова заявила, что давно состоит в отношениях с миллиардером: «Мне с ним очень хорошо»

Звезда балета Анастасия Волочкова уже давно живет одна в своем особняке на Рублевке. Дочка Ариадна от нее съехала к отцу. Рядом с Волочковой находится лишь помощница. Артистка ездит на Мальдивы, посещает светские мероприятия. Примечательно, что недавно она продемонстрировала кольцо с изумрудом, которое стоит 20 миллионов рублей.

Это подарок щедрого миллиардера. Балерина во время празднования юбилея певца Андрея Алексина подтвердила, что у нее есть возлюбленный. Волочкова рассказала, что обязательно объявит о свадьбе, когда настанет этот момент, и призналась, что торжество будет изысканным.

«У меня романтические отношения уже давно: я люблю, чтобы они были продолжительного характера. Мое сердце несвободно, потому что я люблю человека, который находится рядом со мной. И очень много лет, кстати. У нас очень интересные отношения. Мне с ним очень хорошо в жизни, в моменте», – сказала Анастасия Волочкова.

К слову, на премии RU.TV Волочкова была в белом платье. Ее стилист заявил, что у наряда есть история, о которой они потом расскажут. Он также обмолвился, что другой наряд, в котором артистка была в свой день рождения, купил для нее богатый мужчина. По всей видимости платья для балерины также покупает ее таинственный возлюбленный.

По материалам MK.RU