Ирина Шейк сводила семилетнюю дочку на пляж: «Выходные с моими любимыми»

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она живет в Нью-Йорке в квартире на Манхэттене. Туда модель перевезла дочку Лею, когда рассталась с актером Брэдли Купером. Она оберегает наследницу от лишнего внимания. Но папарацци регулярно подлавливают ее с малышкой во время прогулок по городу.

Примечательно, что не так давно Купер впервые вывел Лею на красную дорожку. А теперь и Ирина Шейк стала показывать наследницу. Минувшие выходные она провела с малышкой. Модель сводила дочку на пляж.