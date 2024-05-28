Ирина Шейк сводила семилетнюю дочку на пляж: «Выходные с моими любимыми»

Ирина Шейк уже давно стала известной персоной. Она живет в Нью-Йорке в квартире на Манхэттене. Туда модель перевезла дочку Лею, когда рассталась с актером Брэдли Купером. Она оберегает наследницу от лишнего внимания. Но папарацци регулярно подлавливают ее с малышкой во время прогулок по городу.
Примечательно, что не так давно Купер впервые вывел Лею на красную дорожку. А теперь и Ирина Шейк стала показывать наследницу. Минувшие выходные она провела с малышкой. Модель сводила дочку на пляж.
Лея резвилась, бегала и висела на турнике вниз головой. Ирина Шейк не стала показывать ее лицо.
«Выходные с моим любимыми», – написала она.
Шейк показала густые светлые волосы дочки. Также она запечатлела маленькие ножки наследницы. Поклонники уверены, что девочка вырастет настоящей красавицей. К слову, раньше Ирина хвасталась, что кормит ребенка кашей-«малашей» и говорит с ней на русском языке. А Брэдли Купер знает много детский песен на русском языке.
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Лея резвилась во дворе. Фото: соцсети Ирины Шейк
Ирина Шейк с дочкой и собакой на пляже. Фото: соцсети Ирины Шейк
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