Актрису Рамилю Искандер приговорили к 6,5 годам колонии по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Рамиля Искандер попала под стражу в конце лета 2023 года. Тогда ее задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. И вот спустя девять месяцев суд вынес решение. Актрису признали виновной и приговорили к 6,5 годам колонии, об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Отметим, что при обыске у звезды нашли крпуную партию запрещенных веществ. Как смогло узнать следствие, Рамиля договорилась со знакомыми из Пензы, что создаст интернет-магазин, где будет сбывать наркотики. И затем актриса купила большую партию запрещенных веществ. Одну часть она передала знакомому для транспортировки в Пензу, а вторую оставила себе на хранение.

Напомним, что Искандер снималась в фильмах, в том числе играла в картине «Царь». А еще она часто озвучивает Милу Кунис, Марион Котийяр и Скарлетт Йохансон.