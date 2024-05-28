Клава Кока и Александр Поверин рассказали, почему не торопятся заводить детей: «Должны оба осознанно к этому подойти»

Клава Кока уже давно стала известной персоной. Ей было сложно найти себе парня, так как многие искали в отношениях выгоду. Но вот уже почти год певица встречается с Александром Повериным, которого встретила на шоу. Пара стала жить вместе в начале этого года.

В шоу «Дерзкая готовка» Клава рассказала, что у них бывают ссоры. Более того, она уверена, что елси бы не мудрость Александра, то они бы расстались. Пока они не собираются играть свадьбу. И хоть Кока мечтает о детях, в этом плане они такж не торопятся расширять семью. Однако Поверин признался, что скорее готов стать папой, чем не готов.

«Я переодически скидываю ему видосики с детьми. Он знает, что я люблю детей, но мы понимаем, что к этому нужно прийти. Мы не те люди, которые сломя голову все делают», – сказала певица. «Это не кота завести. Вы в моменте захотели, сделали, а потом такие: "Блин, а я не хотела, а что делать?" Вы должны оба осознанно к этому подойти, так как это одна из самых серьезных задач в твоей жизни, к которой надо подготовиться», – признался Александр.