Ляйсан Утяшева призналась, что темпераментная во время ссор: «Я могу бить посуду»

Ляйсан Утяшева давно состоит в браке с Павлом Волей. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Не так давно супруги отметили день рождения дочки Софии, а потом сына Роберта. Телеведущая рада тому, что муж всегда уделяет время детям, хоть у него и плотный рабочий график.

Она призналась Клаве Коке, что если бы могла что-то поменять, то раньше бы завела детей и растила бы уже минимум пятерых наследников. Также Ляйсан призналась, что ссоры у нее с мужем происходят редко, но она в эти моменты очень темпераментная. Телеведущая призналась, что первый шаг к примирению делает Павел.

«Я драма. Я темпераментная, я могу разбить посуду, я могу начать бить тарелки, могу швырнуть еду от сюда», — поделилась звезда в шоу «Дерзкая готовка».

Клава отметила, что она не такая. Певица рассказала, что вообще не умеет кричать и бить посуду. По словам артистки, ей даже играть для съемок сложно, если нужно изобразить истерику.