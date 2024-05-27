Поверинов о конфликтах с Кокой: «Когда обижается, она жестко встает в позу»

Клава Кока решила пойти по стопам Ольги Бузовой и найти себе парня с помощью шоу. И ей удалось встретить достойного претендента на ее сердце. Уже скоро певица будет отмечать год отношений с Александром Повериным. Примечательно, что до сих пор многие не верят в искренность их чувств. Пара признается, что ожидала такой реакции. После Нового года они стали жить вместе. В шоу «Дерзкая готовка» Клава появилась с бойфрендом. Они не стали скрывать, что иногда ссорятся.

«Есть минус, над которым она работает. Я пытаюсь ей это объяснить. Она когда обижается, она очень жестко встает в позу. И очень долго обижается. Она никогда не идет первая на контакт. Я всегда иду первый, не важно виноват или нет. И мало того, я могу первый идти на контакт, а она может еще назад идти. И я говорю, зачем долго находится в этом, лучше быстрее все решить», — поделился Александр.

«Если бы не он, мы бы давно расстались. Ему просто хватает мудрости», — подтвердила Клава.