Алексей Чадов снимает юного актера из сериала «Слово пацана» Леона Кемстача в фильме про андроида

Главным сериалом 2023 года стал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Эту картины Жоры Крыжовникова обсуждали несколько месяцев, а актеры, которые в ней снялись, проснулись знаменитыми. И некоторые из них сразу повысили свои гонорары. Леон Кемстач сыграл школьника Андрея Пальто.

Однако он собирается в будущем строить бизнес, а не сниматься в кино. Хотя звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов, который является ему отчимом, остался в восторге от его игры в сериале. Сейчас Леон учится в Дубае, но порой приезжает в Россию. Теперь в новый проект его позвал Алексей Чадов, который хочет снять фантастическую семейную комедию «(Не) искусственный интеллект».

«Мы имеем утвержденный кастинг, мы закончили, утвердили всех артистов. Главный герой у нас Леон Кемстач — это новоиспеченная звездочка из нашумевшего сериала «Слово пацана». Ему очень нравится история, он активно готовится», — пояснил Чадов.

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Отмечается, что уже есть эскизы костюмов. Леону предстоит облачиться в наряд, который в чем то напоминает образ Железного человека. Его персонаж Женя — первокурсник «Сколково», который тестирует суперкостюм под названием «Апостол», но в итоге оказывается запертым внутри него. Примечательно, что съемки стартуют уже совсем скоро, пишет KP.RU.