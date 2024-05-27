Светлана Светикова о расставании с Андреем Чадовым: «Мне было дико больно, когда я уходила. Я чуть не умерла»

Светлана Светикова уже давно счастлива в отношениях фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Она даже родила от него сыновей: Милана и Кристиана. Однако играть свадьбу они не хотят. Певица призналась Лауре Джугелии, что сама делала предложение возлюбленному и он ответил положительно. Но устраивать торжество они пока не решились.

Артистка не скрывает, что в свои 40 лет наслаждается спокойствием, но ранее у нее были другие отношения. Она встречалась с Андреем Чадовым. По ее словам, тогда было много ссор и ревности.

«У нас были очень тяжелые отношения. Уже было невозможно в этих отношениях находиться», — пояснила Светикова.

«Нам было непросто. Я не знаю почему. Мы тонули друг в друге. Что-то мне подсказывает, что он меня не любил. Это просто не похоже на любовь. Это была дикая привязанность. Это были отношения-шок. Шоковые отношения. Постоянно в шоке находишься. Я была влюблена. Это какая-то была созависимость. Мы ссорились, но через час бежали друг к другу со слезами. Мы не могли быть вместе и не могли быть порознь», — сказала она.

Певица отметила, что потом стала даже подражать Андрею. Она сравнила отношения с ним с воронкой. Артистка рассталась с ним только спустя пять лет.

«Мне было дико больно, когда я уходила. Я чуть не умерла просто в этой машине от боли. Но я понимала, что либо сейчас, либо опять будут эти постоянные качели», — пояснила она.

Встреча с Алексеем и очередной скандал с Чадовым стали последней каплей для Светиковой. Она призналась, что желает бывшему избраннику только счастья.