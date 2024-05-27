Актер Марк Эйдельштейн узнал о победе фильма «Анора» на Каннском кинофестивале, находясь в психбольнице

На днях завершился Каннский кинофестиваль. На красной дорожке отметилось много российских артистов. Принимали участие в фестивале Алексей Серебряков, Юрий Борисов и Дарья Екамасова. Они снялись в американском фильме «Анора».

А главную роль в картине сыграл Марк Эйдельштейн. Главный приз «Пальмовую ветвь» отдали именно этой комедии. Большая часть актеров не стала комментировать эту триумфальную победу. А вот Марк признался, что узнал радостную новость от друга. На церемонии вручения награды его с коллегами не было.

«Мы закончили смену на секретном проекте Ромы Михайлова, я вышел из психбольницы (это место съемок, вы не думайте) и мне позвонил друг, сказал что мы выиграли. Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее. То что это случилось — настоящее чудо», — поделился артист с «Кинопоиском».

Эйдельштейн надеется, что такие же бурные эмоции будут и тех, кто посмотрит фильм. К слову, режиссер Михайло работает над новым фильмом «Жар-птица». По всей видимости, он взял в картину в Марка на одну из главных ролей.