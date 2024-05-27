Светикова заявила, что Харламов перестал с ней общаться после расставания

Светлана Светикова участвовала во многих проектах. Она выступала в мюзикле «Метро», была участницей «Фабрики звезд». Певица признавалась, что у нее был короткий роман с Мигелем. А потом на съемках фильма у нее завязалась дружба с Гариком Харламовым. Спустя время они начали встречаться, но до свадьбы дело так и не дошло. В беседе с Лаурой Джугелией артистка призналась, что сама ушла от юмориста, найдя нового парня.

«Мы вообще не расставались. Однажды вечером я на него посмотрела и поняла, что влюбляюсь. Хотя я ему говорила: "Блин, ты такой классный. Жалко, я в тебя никогда не влюблюсь". Худенький и хорошенький, симпатичный. Мы постоянно смеялись. И он меня обожал. Заботливый, очень нежный. Мы никогда не ругались, не цапались. Это такая любовь была. Он на колено вставал и колечко дарил. Это в Юрмале было. На руках потаскал. Все восприняли это как помолвка», — поделилась Светикова.

Она отметила, что не собиралась рано выходить замуж. Также певица рассказала, что Гарик не нравился ее родителям. Она не понимала, почему родители вообще лезли в ее отношения.

«Мы сильно ругались из-за этого. Они мне запрещали с ним встречаться. А с ним у нас были здоровые отношения, прекрасные. Я была счастлива. С ним было все классно», — пояснила артистка.

По ее словам, именно из-за родителей она рассталась с Харламовым. Певца призналась, что просто вцепилась в другого парня и сообщила, что они расстаются.

«Я не могу плакать каждый день, потому что я скучала по родителям очень. Я понимала, что это ни к чему не приведет и мне нужно спасаться. Измены не было. Я просто сказала Гарику, что я встретила другого. Он сразу понял, что что-то случилось. Я просто увидела симпатичного мальчика и решила вцепиться. Три года встречалась с очень хорошим парнем. Мы порыдали, посидели поплакали. Потом мы общались какое-то время, виделись, а потом все сошло на нет. Последний раз мы виделись на "Камеди". Он увидел, что я в зале и пришел ко мне. Он со мной не общается, я не знаю почему. Может быть это не обида», — вспомнила звезда в YouTube-канала FAMETIME TV.