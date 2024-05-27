Катя Жужа призналась, что назвала новорожденного сына Лео: «Это полное имя»

Подруга Ксении Бородиной Катя Жужа смогла обрести счастье. Она состоит в браке с гонщиком Артемом Маркеловым. У них уже растут сыновья Макс и Алекс. А недавно в звездной семье снова произошло пополнение. В Америке блогерша родила еще одного сына. Она поделилась радостной новостью в Сети.

А позже Жужа рассказала, что у нее произошли осложнения. Она не может кормить кроху грудным молоком, поэтому мальчик теряет в весе. Это доставило ей много переживаний. Но теперь блогерша выложила кадры из фотосессии с крохой. Она решила раскрыть его имя.